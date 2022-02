Conférence digitale / Diagnostic moléculaire des cancers : un portrait-robot plus précis des tumeurs Institut Pasteur de Lille, 15 mars 2022, Lille.

Conférence digitale / Diagnostic moléculaire des cancers : un portrait-robot plus précis des tumeurs

Institut Pasteur de Lille, le mardi 15 mars à 17:00

Le produit des gènes mutés qui sont impliqués dans le développement des cancers peut être ciblé spécifiquement par de nouvelles thérapies qui offrent un véritable espoir pour beaucoup de patients, mais ces mutations sont très diverses et différentes d’un patient à l’autre. Le diagnostic moléculaire de plus en plus systématique réalisé par séquençage de l’ADN des tumeurs, en plus de permettre le diagnostic des mutations déjà connues, permet actuellement la découverte de nombreuses mutations dont le rôle dans le cancer n’est pas encore identifié. L’un des enjeux actuels est de savoir si ces mutations nouvellement identifiées sont impliquées ou non dans le développement des cancers. Le Dr David Tulasne (UMR9020 CNRS – U1277 Inserm – Université de Lille – CHU de Lille – Institut Pasteur de Lille) de l’unité CANTHER (Hétérogénéité, Plasticité et Résistance aux Thérapies des Cancers) et le Dr Clotilde Descarpentries, biologiste au CHU de Lille, vous exposerons lors de cette conférence les recherches menées dans ce contexte à l’Institut Pasteur de Lille, en collaborations étroites avec les services cliniques du CHU, et répondrons à vos questions.

Gratuit, sur inscription

Institut Pasteur de Lille 1 rue du professeur Calmette, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T17:00:00 2022-03-15T18:00:00