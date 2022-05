Conférence : “Diffusions et adaptations des langues et écritures mésopotamiennes au Proche-Orient” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Conférence : "Diffusions et adaptations des langues et écritures mésopotamiennes au Proche-Orient"
musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion Figeac
2022-06-09 18:00:00

2022-06-09 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-09 musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion

Rendez-vous proposé par les musées de Figeac – Conférence de Carole

Roche-Hawley, directrice de recherche au CNRS

réservation auprès du musée Champollion – Les Écritures du Monde

Découvrez l'évolution des écritures mésopotamiennes sous l'Antiquité, des images primitives à l'apparition de signes figurés, jusqu'à la naissance d'un système syllabique.
Conférence dans le cadre de Eurêka ! Champollion 2022

musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion Figeac

