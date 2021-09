Conférence/ Diffusion de documentaire Mai da Bai Saint-Jean-de-Luz, 10 septembre 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Conférence/ Diffusion de documentaire Mai da Bai 2021-09-10 – 2021-09-10 Villa Ducontenia Salle du premier étage de Ducontenia

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Des deux côtés des Andes, sur un territoire qui s’étend de la côte Pacifique chilienne jusqu’à la côte atlantique de l’Argentine, vivent depuis des siècles les Mapuches. À Wallmapu, la langue du peuple mapuche, le Mapuzungun se trouve dans un état critique. Pour pouvoir atteindre son rêve, qui consiste à vouloir refaire vivre le mapuzungun et l’intégrer dans le monde moderne, un groupe de jeunes mapuches apprend la langue et l’enseigne. Imanol Eppherre, Eider Ballina Mondragon et Anne Baskaran ont étudié la communication audiovisuelle à l’Université de Mondragon (Pays Basque espagnol). Ils ont chacun dirigé et produit différents courts-métrages, documentaires et fictions au cours de leurs études. Mai da Bai est le fruit de leur rencontre, d’un grand voyage, mais aussi des retrouvailles d’un peuple avec sa langue.

+33 6 43 25 46 26

