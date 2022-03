Conférence : Diffuser et faire connaître sa musique en ligne Les Trois Baudets, 6 avril 2022, Paris.

Conférence : Diffuser et faire connaître sa musique en ligne

Les Trois Baudets, le mercredi 6 avril à 19:00

Rien ne semble plus simple pour un·e artiste que de diffuser sa musique en ligne, encore faut-il qu’elle soit écoutée. Que ce soit sur une plateforme destinée aux artistes indépendant·es -comme Bandcamp ou Soundcloud ayant une dimension plus communautaire- ou sur l’un des sites leader du marché du streaming musical si l’on est un artiste signé en label -tels que Spotify, Deezer ou Apple Music, etc.- ou via un partenaire si l’on ne l’est pas -TuneCore, Spinnup, iMusician, etc.- les possibilités sont là. Or, comment ces plateformes fonctionnent-elles ? Comment sont traités les morceaux ? L’utilisateur·ice, qu’il soit auditeur·ice, client·e ou musicien·ne, est-il/elle à la merci des algorithmes ? Quelle est la place pour la découverte ? Et surtout, cela sert-il à quelque chose lorsqu’on est un artiste débutant·e ou non reconnu du grand public ? ???????????.?.? – Rachel Cartier : head of music France chez @deezer – Basile Beaugendre : responsable de @Tunecore France ??????????? Marion Rousseau, du Master Administration & Gestion de la Musique de l’UFR de Musique & Musicologie de Sorbonne Universités.

Gratuit, sur inscription

???????? ?? ????? ??????̂??? ?? ??????? ?? ????? : ?? ?????? ?

Les Trois Baudets 64 bd de clichy Paris Quartier des Grandes-Carrières



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T21:00:00