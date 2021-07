Septfonds Florida Septfonds, Tarn-et-Garonne Conférence “Dieudonné Costes, le héros oublié” Florida Septfonds Catégories d’évènement: Septfonds

Conférence "Dieudonné Costes, le héros oublié"

Florida, le samedi 18 septembre à 18:30

Auteur de biographie thématique, Bernard Bacquié a consacré son dernier ouvrage à l’aviateur septfontois Dieudonné Costes et propose de partager avec nous les éléments de la vie de ce héros oublié.

Places limitées

Conférence de Bernard Bacquié, auteur de l'ouvrage "Dieudonné Costes, ce héros oublié". Florida 3 cours d'Alsace Lorraine, 82240 Septfonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T20:00:00

