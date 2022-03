Conférence “Diététique quotidienne et Activité Physique” Marlhes Marlhes Catégories d’évènement: Loire

2022-03-19

Marlhes Loire Marlhes Ce nouvel atelier “Bien être et Santé” sera une conférence animée par Maud Perrichon : “Diététique quotidienne et Activité Physique”.

Inscription auprès du CDOS en fonction des places disponibles. sport.sante@maisondesportsloire.com +33 4 77 59 56 09 Marlhes

