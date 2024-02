CONFÉRENCE DIAPORAMA VERS LES BRUMES DU KANGCHENJUNGA salle des Fêtes Saint-Léonard, jeudi 14 mars 2024.

CONFÉRENCE DIAPORAMA VERS LES BRUMES DU KANGCHENJUNGA salle des Fêtes Saint-Léonard Vosges

Jeudi

Cette causerie visuelle portera sur le thème Vers les brumes du Kangchenjunga et sera animée par Michel Dussaulx.

Dans un premier temps, l’orateur propose de vous emmener en voyage, mais de manière confortable, vers les camps de base du Kangchenjunga.

Situé à l’extrême est du Népal, l’imposant massif du Kangchenjunga, troisième sommet de la planète, forme la frontière entre le Népal et le Sikkim. Cette région offre de nombreuses richesses, tant humaines que géographiques hautes montagnes enneigées, villages traditionnels et champs en terrasses. Ce trekking très sauvage, encore peu connu, est parmi les plus beaux de la chaîne himalayenne. Hors des sentiers battus, il offre en outre une variété de paysages exceptionnels, depuis les rizières et champs de cardamomes jusqu’aux sommets mythiques du Jannu et bien sûr toute la couronne du Kangchenjunga, véritable muraille de roc et de glace à plus de 8500 m d’altitude.

Laissez-vous emporter par ces paysages, émotions et rencontres dans cette région isolée du Népal que nous avons parcourue en octobre 2022.

En seconde partie, quelques images et vidéos que Michel Dussaulx, responsable du projet de l’école de Ku/Haut-Dolpo pour l’association Freunde-Nepal vous présentera sur cet établissement scolaire située au Nord du Népal.

Une corbeille sera déposée et recueillera vos dons au profit de l’école de KU/Haut-Dolpo.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 20:00:00

fin : 2024-03-14 22:00:00

salle des Fêtes rue de l’Eglise

Saint-Léonard 88650 Vosges Grand Est

L’événement CONFÉRENCE DIAPORAMA VERS LES BRUMES DU KANGCHENJUNGA Saint-Léonard a été mis à jour le 2024-02-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES