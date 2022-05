Conférence – Diaporama Marylène Marcel Ponthier Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Conférence – Diaporama Marylène Marcel Ponthier Dieulefit, 12 mai 2022, Dieulefit. Conférence – Diaporama Marylène Marcel Ponthier Salle de la Maison Fraternelle 4 chemin de la Croix Lume Dieulefit

2022-05-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-12 Salle de la Maison Fraternelle 4 chemin de la Croix Lume

Dieulefit Drôme Conférence-diaporama par Marylène Marcel Ponthier.

La vie à l’arrière pendant la grande guerre (1914-1924)

Soirée organisée par l’Association Pierres Vives dans le cadre du « Printemps des cimetières » pierresvives26@gmail.com Salle de la Maison Fraternelle 4 chemin de la Croix Lume Dieulefit

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Salle de la Maison Fraternelle 4 chemin de la Croix Lume Ville Dieulefit lieuville Salle de la Maison Fraternelle 4 chemin de la Croix Lume Dieulefit Departement Drôme

Dieulefit Dieulefit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieulefit/

Conférence – Diaporama Marylène Marcel Ponthier Dieulefit 2022-05-12 was last modified: by Conférence – Diaporama Marylène Marcel Ponthier Dieulefit Dieulefit 12 mai 2022 Dieulefit Drôme

Dieulefit Drôme