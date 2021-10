Conférence diaporama “Les Noëls à Menton (1954-1964)” par Jean-Claude Volpi sous l’égide de la SAHM L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 11 décembre 2021, Menton.

À l’initiative de Louis Moreno, Président du Syndicat d’initiative entre 1947 et 1967, et de diverses personnalités mentonnaises sont jetées les fondations, dès 1954, d’animations afin d’embellir embellir les fêtes autour d’un Noël magique et chrétien. En 1956, une nouvelle étape est franchie. L. Moreno et H. Gambarini, s’appuyant sur le groupe de la Capeline et des santonniers provençaux de renom (dont la débutante mentonnaise Jacqueline Verdini), conçoivent autour de la place du Cap, de la rue Longue et du Vieux Menton, un « premier chemin des crèches ». Le point de départ en est la place aux Herbes, où se déroule une exceptionnelle foire aux santons. Dans cette approche novatrice, Louis Moreno est également à l’origine de l’actuel « sanctuaire des crèches du Lanternier », impasse des Écoles Pie. À partir des années 1960 et jusqu’à nos jours, de nouveaux formats et de nouveaux lieux seront expérimentés pour perpétuer l’esprit de Noël à Menton. Jean-Claude Volpi évoquera ces fêtes d’antan au travers d’une riche et originale photothèque et d’anecdotes inédites.

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes



