Conférence diaporama « Balade en tramway en pays Mentonnais »

Évocation par l’image des Tramways de Nice et du Littoral en Pays Mentonnais (1898/1932) Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

présenté par Michel Braun sous l’égide de la SAHM (Société d’art et d’Histoire du Mentonnais) L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

