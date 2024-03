CONFÉRENCE DIAPORAMA AVEC MARIE-CLAUDE AUFFRET Saint-Nazaire-de-Ladarez, samedi 13 avril 2024.

Conférence diaporama organisée par l’association Histoire et Patrimoine St Nazaire de Ladarez à 18h à la salle René Gasc. Marie-Claude Auffret, préhistorienne, interviendra sur le thème des gravures pédiformes en Occitanie, Caroux, Cévennes etc… Leur importance dans le corpus Français et Européen. Libre participation. Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre. .

Rue de la Bourrede

Saint-Nazaire-de-Ladarez 34490 Hérault Occitanie ashp-stnazaire@orange.fr

