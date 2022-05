Conférence dialoguée Azeville Azeville Catégories d’évènement: Azeville

Manche

Conférence dialoguée Azeville, 2 juin 2022, Azeville. Conférence dialoguée Azeville

2022-06-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-06

Azeville Manche Procès d’après guerre et représentation théâtrale avec Guillaume Mouralis et Frédéric Barriera, entrée libre, verre amical offert. Procès d’après guerre et représentation théâtrale avec Guillaume Mouralis et Frédéric Barriera, entrée libre, verre amical offert. Procès d’après guerre et représentation théâtrale avec Guillaume Mouralis et Frédéric Barriera, entrée libre, verre amical offert. Azeville

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Azeville, Manche Autres Lieu Azeville Adresse Ville Azeville lieuville Azeville Departement Manche

Azeville Azeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azeville/

Conférence dialoguée Azeville 2022-06-02 was last modified: by Conférence dialoguée Azeville Azeville 2 juin 2022 Azeville manche

Azeville Manche