Conférence : Dialogue entre Guillaume Bresson et Anne Dary
Abbaye, salle de l'arbre
Rue de l'Abbaye
Saint-Jacut-de-la-Mer
2023-03-17

Cotes-d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Guillaume Bresson est né à Toulouse en 1982. Il vit et travaille entre Paris et New-York et est représenté par la Galerie Nathalie Obadia (Paris/Bruxelles).

Il a été en résidence aux APM-Résidences d’artistes en 2011 lorsque l’association était installée chez ses fondateurs Bérénice et Olivier Dupuy. À Corseul. Anne Dary (conservatrice en chef honoraire du patrimoine) et commissaire de l’exposition Voir en peinture, qui met à l’honneur la jeune figuration en France (du 5 février au 28 mai, au Musée d’art moderne et contemporain des Sables d’Olonne puis au Musée Estrine de Saint-Rémy de Provence et le musée des Beaux-Arts de Dole). Sur inscription contact@ateliersduplessixmadeuc.com +33 2 96 27 34 02 https://www.ateliersduplessixmadeuc.com/en/2023/02/06/17-03-2023-conference-dialogue-entre-guillaume-bresson-et-anne-dary/ Rue de l’Abbaye Abbaye, salle de l’arbre Saint-Jacut-de-la-Mer

