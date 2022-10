CONFÉRENCE D’HUGO MEUNIER Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CONFÉRENCE D’HUGO MEUNIER Le Mans, 22 octobre 2022, Le Mans. CONFÉRENCE D’HUGO MEUNIER

43 Grande Rue Maison du Pilier-Rouge Le Mans Sarthe Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

2022-10-22 – 2022-10-22

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans

Sarthe EUR 6 4 Pendant longtemps, on a pensé que l’enceinte romaine avait été bâtie à la fin du IIIe siècle. Vous découvrirez les nombreuses techniques scientifiques qui ont été croisées et qui apportent une nouvelle datation pour la construction de l’enceinte. Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Le Mans Sarthe Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Ville Le Mans lieuville Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

CONFÉRENCE D’HUGO MEUNIER Le Mans 2022-10-22 was last modified: by CONFÉRENCE D’HUGO MEUNIER Le Mans Le Mans 22 octobre 2022 43 Grande Rue Maison du Pilier-Rouge Le Mans Sarthe le mans sarthe

Le Mans Sarthe