Conférence d'HPPR "Une Bretonne en Amérique, l'étonnant destin de Marie de Kerstrat, pionnière du cinéma" Elliant, 10 septembre 2021, Elliant.

Elliant Finistère Elliant Conférence de Serge Duigou à la Salle Polyvalente d’Elliant.

Entrée : 5€ – Gratuit pour les adhérents HPPR.

