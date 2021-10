Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Conférence d’histoire et d’archéologie maritime Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Fécamp Seine-Maritime Eric Rieth nous fait le plaisir de reprendre son cycle de conférences consacrées à l’histoire et l’archéologie maritime.

La première conférence sur « L’architecture navale à clin en Europe du Nord et de l’Ouest (VIIIe-XIIe siècles) à travers les sources archéologiques, iconographiques, expérimentales » sera présentée le jeudi 25 novembre à 18h.

Rendez-vous dans l’auditorium du Musée des Pêcheries.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

musee@ville-fecamp.fr +33 2 35 28 31 99

