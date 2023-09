Conférence d’histoire de l’Art sur Van Gogh par Françoise Gagliano Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence d’histoire de l’Art sur Van Gogh par Françoise Gagliano Bibliothèque Buffon Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. gratuit Inscriptions en ligne pour le public à partir du 1er novembre sur Billetweb, ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 sur les horaires d’ouverture d’après l’exposition « Van Gogh à Auvers-sur-Oise les derniers mois » au musée d’Orsay du 03 octobre 2023 au 04 février 2024 Françoise Gagliano, conférencière en histoire de l’art, revient à la bibliothèque Buffon pour nous présenter l’œuvre et la vie de Vincent Van Gogh en résonance avec l’exposition en cours au Musée d’Orsay. inscriptions à partir du 1er novembre sur billetweb date et lieu : 05 décembre 2023 à 19h. Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon. 75005 Paris. Auditorium 5e étage. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33143552525 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.billetweb.fr/conference-van-gogh-par-francoise-gagliano

