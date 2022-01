Conférence d’histoire de l’art : Matériaux de l’art contemporain / Artiste/Artisan ? PIERRE musée Toulouse-Lautrec, 7 février 2022, Albi.

musée Toulouse-Lautrec, le lundi 7 février à 15:00

Lundi 7 février 2022 à 15h : Pierre La présence de plus en plus visible dans les musées et les galeries de pierres et de roches en tant qu’objet sculptural, mais aussi de dessins, de peintures ou de vidéos révèle le potentiel que recèlent ces éléments naturels. Bien que leur utilisation dans l’art ne soit pas nouvelle, sa résonance est vive dans les discussions sur les crises écologique et planétaire. Car la pierre est partout – dans nos outils, architecture, philosophie et théologie -, sous nos pieds et volant bien au-dessus de nos têtes. Elle nous montre que même dans ce qui semble être la moins mobile des choses, nous pouvons trouver la vie. Les œuvres réunies abordent cette vitalité et mettent au jour le rôle que joue ce matériau pour nous aider à comprendre les questions de l’être en dehors de l’humain. Titulaire d’un DEA d’Histoire de l’art, Christian Pallatier est membre fondateur et directeur de l’association Connaissance de l’art contemporain depuis 1991. Commissaire d’exposition, il intervient également comme formateur dans diverses entreprises françaises (Caisse des dépôts, EDF-GDF, Peugeot-Citroën…). Il est l’auteur du Guid’arts Paris 2000. Tarifs Plein tarif 7 € Tarif réduit (Étudiants, demandeurs d’emploi, Société des Amis du musée TL) 5,50 € Groupe scolaire 52 € Pour tout renseignement Téléphone : 05 63 49 58 97 [servicedespublics@museetoulouselautrec.com](mailto:servicedespublics@museetoulouselautrec.com)

Comment depuis tous temps les artistes et artisans utilisent le matériau Pierre

musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, 81000 Albi Albi Tarn



2022-02-07T15:00:00 2022-02-07T16:30:00