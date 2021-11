Saint-Herblain Maison des Arts de St-Herblain Loire-Atlantique, Nantes Conférence d’histoire de l’art Maison des Arts de St-Herblain Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Conférence d'histoire de l'art Maison des Arts de St-Herblain, 17 novembre 2021, Saint-Herblain. 2021-11-17 Sur inscription à l'accueil de la Maison des Arts, au 02 28 25 25 80 ou par courriel Pass sanitaire requis à partir de 12 ans.

Horaire : 18:00

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Tout public Le Land art, une découverte du monde à travers la nature« Ceci n'est pas un apéro » Avec Élodie Evezard du collectif Les Têtes Renversantes Mouvement initié dans les années 1960 principalement aux États-Unis, le Land art place le paysage au cœur du processus de création et de monstration. Les œuvres pensées in situ se composent d'éléments naturels comme la pierre, le sable, l'eau, mais également de matériaux plus industriels comme le métal, les parapluies ou des morceaux de tissu. Ces installations, souvent gigantesques, prennent place au cœur de dispositifs spectaculaires et parfois éphémères. Certaines œuvres ne subsistent aujourd'hui qu'à travers des photographies. Perdons-nous, le temps d'une conférence, au milieu de la nature et de ces installations.

