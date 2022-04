Conférence d’histoire de l’art : le paysage romantique MJC Centre-ville Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Conférence d'histoire de l'art : le paysage romantique

MJC Centre-ville, le mardi 12 avril à 15:00

MJC Centre-ville, le mardi 12 avril à 15:00

La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle sont marqués par la coexistence de deux courants esthétiques en grande partie opposés : le néoclassicisme et le romantisme. À la suite de Rousseau, une perception nouvelle de la nature se fait jour chez certains artistes. Dans la peinture, elle devient le réceptacle des états d’âme du peintre ou traduit la notion de sublime chère à Kant. Inscription obligatoire auprès de la MJC : 05 56 47 35 65 ou [animation@mjcmerignaccentre.fr](mailto:animation@mjcmerignaccentre.fr) Tarif : 5 €.

Sur inscription

Venez découvrir le paysage romantique à travers cette conférence le mardi 15 avril à 15h à la MJC Centre ville. MJC Centre-ville 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

2022-04-12T15:00:00 2022-04-12T17:00:00

