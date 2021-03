Conférence d’histoire de l’art : l’art de la discrétion Médiathèque Pierre Amalric, 10 mai 2021-10 mai 2021, Albi.

Conférence d’histoire de l’art : l’art de la discrétion

Médiathèque Pierre Amalric, le lundi 10 mai à 15:00

Se fondre sans se confondre

Cycle de conférences d’histoire de l’art contemporain

à la Médiathèque Pierre Amalric

Par Julie Martin

Commissaire d’exposition, critique et docteure en arts et sciences de l’art.

Lundi 10 mai 2021 : L’art de la discrétion

Loin des pratiques monumentales et spectaculaires auxquelles est souvent réduit l’art contemporain, les pratiques discrètes ou furtives sont peu perceptibles et souvent clandestines. En s’engageant sans s’annoncer en tant qu’art, elles induisent un rapport inhabituel aux œuvres : une relation fortuite, éphémère et aléatoire.

à 15h à la médiathèque Pierre Amalric

(Horaire susceptible d’être décalé en fin de journée, à 18h30, en cas de levée de la mesure de couvre-feu

Gratuit dans la limite des places disponibles

Jauge de 25 places

Port du masque obligatoire

Gel hydro alcoolique fourni

Espacement de 2 mètres entre chaque personne

Sur inscription au 09 63 03 98 84 (Laisser un message en cas d’absence)

ou [centredart@centredartlelait.com](mailto:centredart@centredartlelait.com)

Se fondre sans se confondre

Ce cycle de conférences s’intéresse à des gestes artistiques qui relèvent d’un art d’intervention. Sous ce terme sont réunis des pratiques de dissémination de l’art au sein du réel et du quotidien, dans les différentes strates de la vie sociale plutôt que sur les cimaises blanches des musées et des galeries.

Les artistes qui adoptent ces démarches privilégient les espaces publics ou communs afin d’interroger des situations sociales, politiques, économiques ou culturelles, d’initier des perceptions inédites du quotidien, de générer des expériences bouleversant la vie ordinaire et d’instaurer de nouveaux espaces partagés.

gratuit, sur incription

Quand les artistes s’immiscent discrètement dans l’espace public…

Médiathèque Pierre Amalric 30 Avenue Général de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-10T15:00:00 2021-05-10T16:30:00