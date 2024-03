Conférence d’histoire de l’art L’art contemporain peut-il se passer des monuments historiques ? Salle de l’auditorium Thouars, lundi 4 mars 2024.

Pour sa première conférence, Emma Margiotta vous propose de questionner les expositions d’œuvres contemporaines organisées dans des édifices historiques.

Le Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc et l’école d’art plastiques de Thouars proposent un cycle de conférences à destination de tous les curieux et amateurs d’art. Une approche sensible et tout public pour (re)découvrir, comprendre et apprécier l’histoire de l’art. Pour sa première conférence, Emma Margiotta vous propose de questionner les expositions d’œuvres contemporaines organisées dans des édifices historiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 18:30:00

fin : 2024-03-04 20:00:00

Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine arts-plastiques@thouars.fr

