Cérilly Allier Cérilly Michel Cegarra délivrera une conférence, dans le cadre du programme « Les Phares » qui traite de l’opus des grands maîtres de la peinture. +33 4 70 66 38 73 DomaineM 10 rue Henri Barbusse Cérilly

