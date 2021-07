Conférence d’histoire de l’art contemporain : l’art de la discrétion Médiathèque Pierre Amalric, 13 septembre 2021, Albi.

L’art de la discrétion Cycle de conférences – Se fondre sans se confondre Par Julie Martin, commissaire d’exposition, critique et docteure en arts et sciences de l’art. L’art de la discrétion Loin des pratiques monumentales et spectaculaires auxquelles est souvent réduit l’art contemporain, les pratiques discrètes ou furtives sont peu perceptibles et souvent clandestines. En s’engageant sans s’annoncer en tant qu’art, elles induisent un rapport inhabituel aux œuvres : une relation fortuite, éphémère et aléatoire. Lundi 13 septembre à 18h30 Mediathèque Pierre Amalric 30 av. Charles de Gaulle, Albi Sur inscription au 09 63 03 98 84 (Laisser un message en cas d’absence) ou [centredart@centredartlelait.com](mailto:centredart@centredartlelait.com) Prochaine date et fin du cycle lundi 4 oct à 18h15 : Infiltration et autres manœuvres Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Gratuit

Découverte d’artistes dont les pratiques s’immiscent dans la vie quotidienne

Médiathèque Pierre Amalric 30 Avenue Général de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



