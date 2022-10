Conférence d’histoire de l’art Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin Cernay Wou-Ki signifie « sans limite « : un nom pour cet artiste universel au destin exceptionnel. Figure éminente de l’abstraction lyrique, Zao Wou-Ki offre par son travail artistique une synthèse parfaite entre abstraction occidentale et tradition extrême-orientale. Très vite, il s’affranchit de tous les codes pour créer une peinture moderne et libre comme l’air, proche d’une méditation visuelle. Selon ses propres mots, Zao Wou-Ki peint « ce qui ne se voit pas, le souffle, la vie, le vent, le mouvement, la vie des formes, l’éclosion des couleurs et leur fusion. » Entre récit et musique, plongez dans l’œuvre onirique de Zao Wou Ki grâce à cette conférence accessible en présentiel, en ligne et en replay. Figure de l’abstraction lyrique, Zao Wou-Ki offre par son travail artistique une synthèse entre abstraction occidentale et tradition extrême-orientale. Entre récit et musique, plongez dans l’œuvre onirique de Zao Wou Ki grâce à cette conférence. +33 3 89 75 40 26 Cernay

