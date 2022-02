Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord Marmande, 24 mars 2022, Marmande. Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande

2022-03-24 – 2022-03-24 Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé

Marmande Lot-et-Garonne – Par François-Xavier BRIOLAIS à 18h15.

« Les histoires de l’art », un tour du monde en cinq escales, des multiples histoires de l’art façonné par les biais culturels et la géographie.

– 5ème étape : Amérique du Nord.

– Sur Réservation. Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord +33 5 53 64 42 04 – Par François-Xavier BRIOLAIS à 18h15.

« Les histoires de l’art », un tour du monde en cinq escales, des multiples histoires de l’art façonné par les biais culturels et la géographie.

– 5ème étape : Amérique du Nord.

– Sur Réservation. Ville de Marmande

Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Ville Marmande lieuville Musée Albert Marzelles 15 rue Abel Boyé Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord Marmande 2022-03-24 was last modified: by Conférence d’Histoire de l’art – Amérique du Nord Marmande Marmande 24 mars 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne