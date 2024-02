Conférence d’Histoire Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 13 mars 2024.

Conférence d’Histoire Chateaubriand

Présenté par Daniel Cavalli Mercredi 13 mars, 20h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit – Ouvert aux adhérents (sur inscription)

Conférence d’Histoire : Chateaubriand, présenté par Daniel Cavalli

François-René de Chateaubriand est un écrivain et un homme politique français considéré comme l’un des précurseurs du romantisme et l’un des grands noms de la littérature. Il s’inscrit dans la mouvance royaliste et sera trois fois Ambassadeur de France ainsi que ministre des Affaires Etrangères sous la Restauration. Son œuvre, modèle pour la génération des écrivains romantiques à venir, reste liée à ses monumentales Mémoires d’Outre-Tombe.

Rendez-vous le mercredi 13 mars à 20h30 au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit – Ouvert aux adhérents (sur inscription)

