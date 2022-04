Conférence d’Hervé-Paul Delhaye au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

2022-06-04

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon Hervé-Paul Delahaye viendra évoquer le rôle important que représenta le Chemin des Dames dans son parcours d’artiste… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… Hervé-Paul Delahaye viendra évoquer le rôle important que représenta le Chemin des Dames dans son parcours d’artiste… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 http://www.chemindesdames.fr/ Hervé-Paul Delahaye viendra évoquer le rôle important que représenta le Chemin des Dames dans son parcours d’artiste… RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames · Caverne du Dragon à 17h (durée : 1h30)… Agence Aisne Tourisme

