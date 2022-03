Conférence “Développer l’harmonie chez soi” Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Conférence "Développer l'harmonie chez soi" Gréoux-les-Bains, 22 mars 2022, Gréoux-les-Bains.
Association Harmoning – 43, Avenue des Alpes

2022-03-22 17:00:00 – 2022-03-22 18:30:00

EUR 7
L'harmonie intérieure est la faculté de vous sentir équilibré(e), serein(e) et en paix. Vous pouvez la développer en vous et chez vous en prenant soin de votre maison. Les principes du Feng Shui vous aident à harmoniser votre lieu de vie.
info@harmoning.fr +33 4 92 79 65 05 http://www.harmoning.fr/

