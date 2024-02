CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT DURABLE : ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET RÉALISATIONS GUÉRANDAISES Centre culturel Athanor Guérande, mardi 9 avril 2024.

Conférence par Pierre THOMAS, ancien professeur d’université.

Notre planète souffre d’une raréfaction de ses ressources non-renouvelables et de sa biodiversité, tout en étant soumise à un ensemble de risques naturels ou industriels.

Les crises économiques, environnementales ou sociales de ce dernier demi-siècle sont à l’origine d’une série d’engagements internationaux de développement durable, pris depuis 1987 par l’ONU.

Le développement durable est à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il associe les dimensions globale, nationale, régionale et locale.

A l’échelle locale, la description des nombreuses réalisations publiques, privées, associatives ou individuelles sera abordée dans des domaines variés : formation, protection de la santé et de l’environnement, économie circulaire, emploi, responsabilité sociale et sociétale, partenariats de tous types. .

Début : 2024-04-09 18:00:00

fin : 2024-04-09 19:30:00

Centre culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire amisdeguerande@orange.fr

