Conférence – Développement durable : engagements internationaux et réalisations guérandaises Centre culturel Athanor Guérande, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T18:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T18:00:00+02:00 – 2024-04-09T19:30:00+02:00

Conférence par Pierre THOMAS, ancien professeur d’université.

Notre planète souffre d’une raréfaction de ses ressources non-renouvelables et de sa biodiversité, tout en étant soumise à un ensemble de risques naturels ou industriels.

Les crises économiques, environnementales ou sociales de ce dernier demi-siècle sont à l’origine d’une série d’engagements internationaux de développement durable, pris depuis 1987 par l’ONU.

Le développement durable est à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Il associe les dimensions globale, nationale, régionale et locale.

A l’échelle locale, la description des nombreuses réalisations publiques, privées, associatives ou individuelles sera abordée dans des domaines variés : formation, protection de la santé et de l’environnement, économie circulaire, emploi, responsabilité sociale et sociétale, partenariats de tous types.

Centre culturel Athanor Salle Anne de Bretagne, 1, avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande

