Conférence-dévat « Dans la tête des champions » Plomodiern, samedi 13 avril 2024.

Conférence-dévat « Dans la tête des champions » Plomodiern Finistère

Que se passe t-il dans la tête des champions ? Quels sont les facteurs psychologiques permettant l’optimisation d’une performance sportive ?

Un e équipe de chercheurs de l’Université de Brest s’intéresse à la question…. Au programme de cette rencontre, apport d’outils vous permettant de travailler la prise de décision au sein de vos collectifs sportifs. Les outils qui seront présentés, ont été élaborés et vérifiés auprès de collectifs de Haut niveau (Exemple du projet Train Your Brain au sein de l’équipe de France Olympique d’escrime). Ils vous montreront comment transférer ces outils dans vos structures, auprès de vos sportifs. Egalement, ils prendront le temps d’échanger et de débattre avec vous sur les problématiques de terrain que vous pouvez rencontrer et nous apporter leurs expertises. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

Salle communale

Plomodiern 29550 Finistère Bretagne labticplomo@gmail.com

L’événement Conférence-dévat « Dans la tête des champions » Plomodiern a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE