Conférence assurée par Laurent Coulon (EPHE, Directeur de l’Institut Français d’Archéologie Orientale) Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Organisé par Clément Bur (INU Champollion, PLH-ERASME) et Laurent Bricault (Université Toulouse – Jean Jaurès, PLH-ERASME), à l’occasion de la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Depuis le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean François Champollion et la création par Auguste Mariette du Service des Antiquités et du Musée égyptien du Caire, la place privilégiée de la France dans le domaine de l’archéologie en Égypte ne s’est pas démentie. La création, en 1880, de l’Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) a permis de perpétuer jusqu’à maintenant cet héritage, en soutenant des missions de fouilles dans de nombreux sites datables de la préhistoire jusqu’à l’époque ottomane. La conférence présentera un aperçu de l’histoire de ces fouilles françaises en Égypte, de leurs réalisations majeures et des perspectives qui s’ouvrent pour l’avenir. Auditorium 1, Maison multimédia Ouvert à tous Sur présentation du pass vaccinal Dans le cadre du du cycle de rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une passion française Institut National Universitaire Champollion Place de Verdun, 81000 Albi Albi Tarn

