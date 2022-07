Conférence d’été

2022-07-26 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-26 Le Pic du Midi dans l’art et la littérature.

Par Elisabeth Baron-Lenormand.

Académie Julien Sacaze. Entrée libre. Cycle de conférences placé sous le patronage de la Société des Etudes du Comminges et bénéficie du soutien de l’association des Amis du Comminges à Paris, de l’Académie Julien Sacaze et de la municipalité de Valcabrère. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

