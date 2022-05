CONFÉRENCE : DESTINATION COLLECTION Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

CONFÉRENCE : DESTINATION COLLECTION Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 15 décembre 2022, Châtellerault. CONFÉRENCE : DESTINATION COLLECTION

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le jeudi 15 décembre à 18:00

L’aventure de l’automobile a été marquée par des innovations successives qui ont bouleversé les 100 dernières années. Dans les années 1960, les gros titres de la presse automobile annonçaient « l’arrivée d’un moteur extraordinaire : le moteur à pistons rotatifs qui devait révolutionner l’automobile » … Des constructeurs automobiles, comme NSU en Allemagne, Citroën en France, ont cherché à développer cette technologie. En juin 1991, le japonais Mazda a même gagné les 24 heures du Mans ! Trois passionnés du ROTATIF Club vous proposent de revivre cette fabuleuse aventure industrielle, de découvrir les modèles NSU (Spider ou Ro 80), Citroën (M 35 ou GS Birotor), Mazda ou encore les applications dérivées (motos, hélicoptères, tondeuses à gazon, les drones militaires…) lors d’une conférence suivie d’un débat au Grand Atelier : musée d’art et d’industrie de Châtellerault.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Le Grand Atelier, Musée d'art et d'industrie de Châtellerault vous propose une conférence : «Un moteur extraordinaire, le moteur à pistons rotatifs ».

2022-12-15T18:00:00 2022-12-15T19:30:00

