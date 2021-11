Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne CONFERENCE DESTINATION COLLECTION Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

CONFERENCE DESTINATION COLLECTION Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 30 juin 2022, Châtellerault. CONFERENCE DESTINATION COLLECTION

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, le jeudi 30 juin 2022 à 18:00

Pour le plaisir, le souvenir, les expériences mystiques ou en renfort du texte, les dessins de Victor Hugo mettent en lumière les convictions, les craintes, les joies les plus intimes de cet homme d’exception. Ils se révèlent d’une incroyable richesse technique, fruit d’une expérimentation où connaissance et imagination s‘entremêlent de manière très sophistiquée. Après quoi, nous tenterons de comprendre en quoi les différents aspects de la production de Victor Hugo font qu’elle reste une des plus singulières et des plus modernes produites en son temps. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Entrée libre, réservation conseillée, pass sanitaire obligatoire.

Le Grand Atelier, Musée d’art et d’industrie de Châtellerault vous propose une conférence : « Les dessins de Victor Hugo : l’intimité de l’écrivain révélée » par monsieur Cyril DEVES. Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-30T18:00:00 2022-06-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault