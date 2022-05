Conférence dessinée : Traquer la matière extraterrestre du météore au cratère Le Havre, 22 juin 2022, Le Havre.

Conférence dessinée : Traquer la matière extraterrestre du météore au cratère : les projets FRIPON et Vigie-Ciel

Avec Brigitte Zanda, météoriticienne française, astrophysicienne et cosmochimiste, maîtresse de conférences au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), à l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie de Paris. Et le havrais Sirou derrière les crayons !

Chaque jour, environ 10 tonnes de matériel d’origine extraterrestre tombent sur Terre, principalement sous forme de poussières. Les objets suffisamment gros peuvent survivre à la traversée de l’atmosphère et atteindre le sol où ils deviennent des météorites, tandis que les plus gros sont détruits en heurtant la Terre et engendrent un cratère d’impact.

Le réseau d’observation FRIPON couvre la France et il s’étend sur les pays limitrophes. Il a pour objectif de déterminer les zones de chute des météorites ainsi que les origines et les flux des particules qui arrivent sur Terre. Le projet de science participative Vigie-Ciel contribue à la formation des citoyens sur ces sujets et les invite à prendre part à cet effort en signalant les météores brillants, en recherchant les cratères d’impact qui signent les chutes du passé, et en recherchant les météorites sur le terrain.

Mais pourquoi s’intéresser aux météorites et aux petits corps dont elles sont issues ? C’est que les petits corps du Système solaire ont eu une évolution beaucoup plus courte et souvent beaucoup moins complète que les planètes. L’étude des météorites et des micrométéorites nous renseigne sur les phénomènes qui ont présidé à la genèse du Soleil et de son cortège planétaire.

Date : Le mercredi 22 juin à 18h30

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée à l’accueil du Muséum ou en ligne

