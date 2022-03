Conférence dessinée sur le hasard La Commanderie – Elancourt Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Conférence dessinée sur le hasard La Commanderie – Elancourt, 11 juin 2022, Élancourt. Conférence dessinée sur le hasard

La Commanderie – Elancourt, le samedi 11 juin à 14:30

**Rencontre – Sciences** Avec Robin Jamet, médiateur scientifique au Palais de la découverte, et Guillaume Boutanox, dessinateur au Collectif Stimuli Le hasard est-il prévisible ? Dans certains jeux peut être… De la logique, du plaisir, des échanges et des probabilités où il sera question de dés, de boules de couleur, de tartine de confiture, de pièces lancées… Participez à cet échange ludique et vous ferez des maths sans en avoir l’air, car les probabilités, se glissent partout dans la vie courante et dans la création.

Gratuit – Sur réservation

Un échange ludique sur le hasard et les probabilités. La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu La Commanderie - Elancourt Adresse Route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt Ville Élancourt lieuville La Commanderie - Elancourt Élancourt Departement Yvelines

La Commanderie - Elancourt Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Conférence dessinée sur le hasard La Commanderie – Elancourt 2022-06-11 was last modified: by Conférence dessinée sur le hasard La Commanderie – Elancourt La Commanderie - Elancourt 11 juin 2022 Élancourt La Commanderie - Elancourt Élancourt

Élancourt Yvelines