La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 12 février 2022 à 11:00

Tout public, dès 8 ans Une chercheuse et une illustratrice vous emmènent dans un récit des origines humaines et de l’invention de l’outil. Ce serait avec homo habilis que la lignée des hommes aurait invités les premiers outils mais bien avant eux, sur le site de Lomekwi, il a été trouvé des éclats de silex de plus de 3 millions d’années bien plus anciens. Mais alors, de quand datent les premiers outils ? Comment étaient nos ancêtres ? Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Conférence dessinée – Sciences Avec Virginie Nahon illustratrice et facilitatrice graphique et Sophie Clément, archéologue à l’INRAP La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T13:00:00

