Conférence dessinée : la fouille des Tarterêts à Corbeil-Essonnes

Maison des Associations de Corbeil-Essonnes, 15 avenue Strathkelvin, 91100 Corbeil-Essonnes, le samedi 19 mars

Maison des Associations de Corbeil-Essonnes, 15 avenue Strathkelvin, 91100 Corbeil-Essonnes, le samedi 19 mars à 16:00

Depuis le 26 août 2019, le quartier des Tarterêts à Corbeil-Essonnes fait l’objet d’un programme de recherches mené par des archéologues de l’Inrap, du CNRS et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Les recherches archéologiques ont révélé des vestiges de campements datés du Paléolithique récent (période qui s’étend d’environ 40 000 à 9 500 avant notre ère) permettant de mieux connaître les populations qui ont vécu dans le Bassin parisien il y a plus de 15 000 ans. Retrouvez les archéologues et Virginie Nahon, illustratrice, pour une présentation d’un nouveau genre des fouilles archéologiques menées aux Tarterêts.

Gratuite sans réservation. Renseignements auprès de l’Association Arkéomédia 01 64 85 60 42

Retrouvez les archéologues et Virginie Nahon, illustratrice, pour une présentation d'un nouveau genre des fouilles archéologiques menées aux Tarterêts.

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:30:00

