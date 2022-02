Conférence dessinée avec Rakidd Palais de la Porte Dorée, 27 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

Auteur, illustrateur, Youtubeur… Rachid Sguini collectionne les casquettes. Avec son blog Les Gribouillages de Rakidd, il dénonce régulièrement le racisme et s’est construit une petite notoriété sur les réseaux sociaux.

Rakidd présente son Petit manuel antiraciste pour les enfants (mais pas que !!!)

Enfant, Rakidd a été victime de racisme…et l’est encore aujourd’hui. C’est pourquoi il a décidé de publier un petit manuel antiraciste à destination des enfants (paru en septembre 2021 aux éditions Lapin). Avec cet ouvrage, son but est d’expliquer ce qu’est vraiment le racisme et le fait de le vivre au quotidien. Cet album jeunesse, drôle et pédagogique, aborde par le biais de bandes dessinées, de dessins, de schémas et d’exemples concrets, les notions de racisme, de blackface, d’islamophobie, de sinophobie, de discrimination, de racisme anti-noir…

Pour cette petite conférence dessinée, Rakidd présentera quelques pages de son livre avant de réaliser de nouveaux dessins en live.

Le Grand Festival 2022 :

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022.

Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous.

Retrouvez plus d'informations sur le site internet :

Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil Paris 75012

Contact :

(c) Abderrahim Leboukh