Conférence « Désir, politique, philosophie chez Dante » Institut culturel italien Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence « Désir, politique, philosophie chez Dante » Institut culturel italien, 11 octobre 2022, Paris. Le mardi 11 octobre 2022

de 15h00 à 20h00

. gratuit

Conférence par la Société dantesque de France qui réunira des personnalités majeures de la dantologie au sein du festival italien à Paris Mardi 11 octobre, l’Institut Culturel Italien accueillera la conférence par la Société dantesque de France qui réunira des personnalités majeures de la dantologie. Interviendrons Andrea Robiglio, Université de Louvain, Paolo Falzone, Université de la Sapienza et Laurent Baggioni, Université Paris III. La conférence sera modérée par Bruno Pinchard, Président de la Société Dantesque de France. Suivra à 19 heures, un concert du pianiste Nicolas Stavy qui clôturera la soirée ; au programme Du berceau à la tombe et Après une lecture du Dante de F. Liszt, la Chaconne de Bach-Brahms. Institut culturel italien 50 rue de Varenne 75007 Paris Contact : https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/it/gli_eventi/calendario/2022/10/festival-italien-a-paris-dante.html +33 (0)1 85 14 62 50 https://www.facebook.com/iicparigi/ https://www.facebook.com/iicparigi/ https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/it/gli_eventi/calendario/2022/10/festival-italien-a-paris-dante.html?modulo=1

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Institut culturel italien Adresse 50 rue de Varenne Ville Paris lieuville Institut culturel italien Paris Departement Paris

Institut culturel italien Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Conférence « Désir, politique, philosophie chez Dante » Institut culturel italien 2022-10-11 was last modified: by Conférence « Désir, politique, philosophie chez Dante » Institut culturel italien Institut culturel italien 11 octobre 2022 Institut culturel Italien Paris Paris

Paris Paris