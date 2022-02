CONFÉRENCE ‘DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE INDUSTRIEL’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

CONFÉRENCE ‘DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE INDUSTRIEL’ Bar-le-Duc, 16 mars 2022, Bar-le-Duc. CONFÉRENCE ‘DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE INDUSTRIEL’ Bar-le-Duc

2022-03-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-16 20:30:00 20:30:00

Bar-le-Duc Meuse Conférence par Pascal Raggi, maître de conférences en Histoire contemporaine à l’université de

Lorraine, spécialiste d’histoire industrielle et sociale. (réservation obligatoire à partir du 21 février).

Des années 1960 jusqu’à nos jours, la désindustrialisation engendre l’existence de vestiges de bâtiments industriels. À partir d’exemples régionaux et nationaux, cette conférence présente les liens complexes qui existent entre la désindustrialisation et la création du patrimoine industriel. Ainsi, ni l’ancienneté ni le caractère emblématique de certains sites industriels ne suffisent à les protéger de la destruction. A contrario, des actions de sauvegarde bien menées par des associations et/ou par les pouvoirs publics peuvent avoir des conséquences positives pour la préservation du patrimoine industriel. musee@meusegrandsud.fr +33 3 29 76 14 67 Musée barrois

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-01-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

CONFÉRENCE ‘DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE INDUSTRIEL’ Bar-le-Duc 2022-03-16 was last modified: by CONFÉRENCE ‘DÉSINDUSTRIALISATION ET PATRIMOINE INDUSTRIEL’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc 16 mars 2022 Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc Meuse