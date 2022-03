Conférence : description des perturbateurs endocriniens Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Jean-de-Thouars

Conférence : description des perturbateurs endocriniens Saint-Jean-de-Thouars, 24 mars 2022, Saint-Jean-de-Thouars. Conférence : description des perturbateurs endocriniens À la Maison du Temps Libre – Rue des Petits Bournais – Saint-Jean-de-Thouars

2022-03-24 – 2022-03-24 À la Maison du Temps Libre – Rue des Petits Bournais –

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars 3 6 EUR Un perturbateur endocrinien, c’est quoi ? Quel est son mécanisme d’action ? Comment s’en prémunir ?

Tous perturbés, vraiment ? Les perturbateurs endocriniens sont partout dans notre environnement. Cette conférence fait le point sur les risques et les solutions pour les éviter.

La conférence, donnée par Pascal Carato (CHU de Poitiers), spécialiste des perturbateurs endocriniens dans les plastiques.

Entrée à 14h15.

Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l'Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars).

À la Maison du Temps Libre – Rue des Petits Bournais – Saint-Jean-de-Thouars

