Conférence des Vendredis de Saint-Clément “Pourquoi les vaches regardent-elles passer les trains ?” Saint-Clément-sur-Guye, 27 août 2021, Saint-Clément-sur-Guye.

Conférence des Vendredis de Saint-Clément “Pourquoi les vaches regardent-elles passer les trains ?” 2021-08-27 – 2021-08-27 Salle communale Le Bourg

Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire Saint-Clément-sur-Guye

4 EUR Les vaches sont de paisibles herbivores. Elles passent une partie de leur journée couchées dans les prairies et selon les traditions, elles regardent passer les trains.

Plus scientifiquement, elles ruminent. Il s’agit d’un processus qui active un véritable système microbien.

Ces interactions animaux-microorganismes, végétaux-microorganismes sont retrouvées dans tout le vivant.

Au XIXe siècle, l’étude des lichens a suscité de nombreuses interprétations. Mais de cette association entre une algue et un champignon est né le concept de symbiose. Dans cette relation, chaque partenaire tire un bénéfice.

Les coraux vivent également avec des bactéries et des algues, ce sont ces dernières qui apportent la couleur.

La Truffe d’été (Tuber aestivum) récoltée en Bourgogne est un autre exemple de partenariat entre les champignons et les arbres.

Mais plus de 80 % des végétaux profitent d’une telle collaboration et forment des mycorrhyzes.

Les microbes jouent un rôle primordial dans l’élaboration des vins, de la bière et du pain.

Les fromages sont d’authentiques écosystèmes microbiens au sens large.

Les microbes sont également à l’origine de la vie sur Terre et ont participé à l’évolution.

Plastes et micochondries (véritables usines chimiques rencontrées dans les cellules des Eucaryotes) sont des bactéries qui ont envahi le cytoplasme.

Chez les humains, leur peau et leurs muqueuses sont également largement colonisées par des milliards de microorganismes, intégrés depuis notre naissance et qui participent, dans des domaines inattendus, à leur santé.

Nombre de places limité. Réservation indispensable par courriel ou téléphone

asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com https://www.stclement-patrimoine.org/

