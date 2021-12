Châtellerault Médiathèque Châtellerault Centre - Les Halles des savoirs Châtellerault, Vienne Conférence « Des sciences très inexactes » Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Du Moyen-âge à la fin du XIXème siècle, des voyageurs, des découvreurs, des artistes ont observé et représenté la nature avec l’imaginaire de leur temps. Des licornes de Marco Polo aux représentations fantasques des Hommes de la Préhistoire, en passant par les créatures des cabinets de curiosités, cette conférence analyse ces aberrations scientifiques qui nous réjouissent par leur étrangeté et leur intérêt esthétique. Par Jean-Luc Dorchies, directeur de l’école d’arts plastiques de Grand Poitiers Tout public. Entrée libre.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Dans le cadre de La science se livre. Médiathèque Châtellerault Centre – Les Halles des savoirs Place Dupleix 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

