Conférence « Des pierres et des hommes » Sainte-Maure-de-Touraine, samedi 17 février 2024.

Conférence « Des pierres et des hommes » Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Conférence organisée par Les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure et de sa région et animée par Sylvette NOYELLE, Professeur agrégé honoraire d’Histoire Géographie.

Des pierres et des hommes Des millénaires de coexistence plus ou moins pacifique.

Des légendes les ont attribué au diable, aux fées, à Gargantua, à la Vierge et même aux extraterrestres.

Ils furent maudits par le christianisme naissant, abattus, enterrés, brisés, déplacés ou asservis aux besoins humains.

Aujourd’hui, les archéologues s’efforcent de reconstituer leur histoire et celles des hommes qui les ont érigés. .

Salle Vienne et Manse Les Passerelles

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:00:00

fin : 2024-02-17



