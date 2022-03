Conférence des oiseaux et des livres Huisseau-sur-Cosson, 16 mars 2022, Huisseau-sur-Cosson.

Conférence des oiseaux et des livres Huisseau-sur-Cosson

2022-03-16 18:30:00 – 2022-03-16

Huisseau-sur-Cosson Loir-et-Cher Huisseau-sur-Cosson

Les oiseaux sont présents dans la culture de nombreuses civilisations. Ils annoncent les changements de saisons et notamment le printemps, sont de bons ou de mauvais augure, symbolisent des qualités ou souvent des défauts humains : cervelle d’oiseau, tête de linotte, bête comme une dinde, une oie ou une bécasse, bavard comme une pie, etc… Longtemps confinés à la « petite histoire » et aux fables leur histoire n’a cessé de croiser la nôtre et de générer des pages et des pages de récits fabuleux, de Pline l’Ancien, à Buffon et Andersen. Découvrez en quoi l’oiseau enrichit notre propre histoire, à travers la musique, mais aussi l’histoire de nos sociétés.

L’histoire des oiseaux n’a cessé de croiser la nôtre et de générer des pages et des pages de récits fabuleux. Découvrez avec La Rêveuse en quoi l’oiseau enrichit notre propre histoire à travers la musique, mais aussi l’histoire de nos sociétés.

