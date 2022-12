Conférence : Des millénaires d’exploitation des pierres en Provence Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conférence : Des millénaires d'exploitation des pierres en Provence
Alpilium Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence
2022-12-15 18:30:00

Bouches-du-Rhône C’est la dernière conférence de l’année : elle boucle un joli cycle sur le travail de la pierre… ce noble matériau qui traverse l’histoire et le présent de notre pays et que célèbre le livre Les Carriers des Alpilles publié par l’association cette année.



Pour cette conférence, l’association reçoit un duo d’experts :



Stéphanie Zugmeyer est Architecte du patrimoine et Docteure en archéologie, spécialisée en architecture antique (Université Aix-Marseille). Stéphanie a travaillé sur de nombreux sites antiques et en particulier celui des Arènes d’Arles qui a d’ailleurs fait l’objet de sa thèse de doctorat.



Marc Sucal quant à lui est Compagnon du Devoir et Professeur de taille de pierres. Marc a notamment travaillé sur la restauration des Arènes d’Arles. Conférence « Des millénaires d’exploitation des pierres de Provence », le jeudi 15 décembre à l’Alpilium ! hsa13210@gmail.com +33 6 15 79 85 92 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence

