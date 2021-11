Paris Crypte Saint-Pierre de Chaillot 75116, Paris Conférence des Midis de Chaillot: Saint Joseph et le travail. Jeudi 9 décembre 2021 Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégories d’évènement: 75116

Conférence de Hugues de Beaugrenier : A l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme « Patron de l’Eglise universelle » et dans le prolongement de la lettre apostolique du Pape François, Patris Corde, Hugues de Beaugrenier partage un témoignage personnel sur la présence de Saint Joseph dans l’environnement professionnel. Saint Joseph est un modèle inspirant pour mettre en œuvre les « valeurs » prônées par les grandes entreprises. Saint Joseph est le parfait « coach professionnel » dont les managers ont besoin dans l’entreprise.

Entrée libre

Saint Joseph et le travail : le « coach » dont les managers ont besoin au quotidien. Crypte Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris Quartier des Champs-Élysées 75116

